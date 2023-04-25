Париж, 25 апреля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Жители французского Гренобля, выступающие против пенсионной реформы, сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило Franceinfo.

Кадр из видео, опубликованного на странице Auvergne-Rhône-Alpes Révoltée в соцсети Сожжение чучела президента Франции Макрона

Демонстрации прошли накануне на площади Нотр-Дам. В акции приняли участие 200–300 человек. Уточняется, что перед сожжением демонстранты избили манекен с фото Макрона железным прутом.

По данным департамента общественной безопасности Изера, участники акции протеста скандировали антимакроновские лозунги: «Людовик XVI, мы обезглавили его, Макрон, мы собираемся повторить».

В материале отмечается, что вечером 24 апреля группа людей вышла на улицы Гренобля с дымовыми шашками, однако представители органов правопорядка заблокировали им путь в центр города.

Как сообщало ИА REGNUM, французские города вновь охватили акции протеста. Люди в годовщину переизбрания президента страны Эммануэля Макрона на второй срок (24 апреля 2022 года) требовали его отставки. В основном в акциях участвовали молодые люди. Они скандировали и требовали отставки Макрона, устроив какофонию с помощью пустых кастрюль.