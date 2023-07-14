Москва, 14 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Сокращение в России числа работающих пенсионеров негативно скажется на экономике страны в условиях её ожидаемого восстановления, считает Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она завила 14 июля корреспонденту ИА Регнум, анализируя прогноз о том, что к 2025 году количество работающих пенсионеров в России снизится с 7,9 млн до 5,6 млн. Соответствующий анализ был опубликован в научной статье «Баланс трудовых ресурсов: Традиционные и современные методы расчета и формирования» в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования».

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Как отметила Иванова-Швец, такая тенденция связана как с сокращением общей численности пенсионеров, так и с более поздним выходом на пенсию.

«В 2025 году возраст выхода на пенсию увеличится на три года. Также выход на пенсию предпочитают те, кто не готов терять полную ежегодную индексацию пенсии. Конечно, учитывая дефицит трудовых ресурсов, сокращение численности пенсионеров только усилит этот процесс. Тогда, может, правительство вернётся к индексации пенсий работающим пенсионерам, чтобы сохранить их занятость», — сказала Иванова-Швец.

По её словам, изменение численности работающих/неработающих пенсионеров незначительно влияет на доходы и расходы государства, хотя работающие пенсионеры платят взносы в Социальный фонд, а на неработающих пенсионеров Социальный фонд тратит больше средств за счёт выплаты большего размера пенсии.

В свою очередь, Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что тренд на сокращение числа работающих пенсионеров начался ещё с 2016 года, когда была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. С учётом окончания в 2023 году льготного периода, связанного с повышением пенсионного возраста, часть пожилых людей перейдёт из категории работающих пенсионеров просто в категорию работающих. Так что в целом прогноз по сокращению числа работающих пенсионеров в таких условиях выглядят реалистично.

Кроме того, она отметила, что в России к 2030 году прогнозируется убыль рабочей силы почти на 2 млн человек, причём сокращение затронет в основном молодую когорту трудоспособных граждан.

«Поэтому сокращение числа работающих пенсионеров, которых на начало 2023 года было порядка 8 млн человек, будет иметь негативные последствия в условиях ожидаемого восстановления российской экономики в среднесрочной перспективе. Назревающий дефицит трудовых ресурсов предполагается решать за счёт увеличения миграционных потоков, с одной стороны, а с другой — за счёт усиления мер по повышению рождаемости. Однако в перспективе 3–5 лет эту проблему решить вряд ли удастся», — предположила Финогенова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в России из-за дефицита кадров может вырасти количество участников рынка труда за счёт тех категорий, которые раньше не были заняты. Например, к работе могут приступить более старшие поколения. Кроме того, свою роль может сыграть и увеличение численности в России трудовых мигрантов.