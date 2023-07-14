Москва, 14 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Прогноз ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования» о сокращении числа работающих пенсионеров в России с 7,8 млн до 5,6 млн к 2025 году вполне реалистичен, однако не учитывает ряд факторов, которые могут серьёзно сказаться в будущем. Такое мнение в беседе с ИА Регнум выразил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Не вызывает сомнения сам тренд, что количество работающих пенсионеров будет сокращаться, — сказал он. — Происходит простая вещь — количество лиц пенсионного возраста в связи с повышением планки выхода на пенсию просто сократилось. Автоматически».

Однако, как полагает Сафонов, нужно учитывать ещё и то обстоятельство, что из-за дефицита кадров может вырасти количество участников рынка труда за счёт тех категорий, которые раньше не участвовали в занятости в силу невостребованности. Например, если размер пенсии будет терять свою покупательную способность, то при дефиците кадров это может привести к выходу на рынок труда тех, кто раньше не трудился. Иными словами, к работе могут приступить более старшие поколения.

«Также Минздрав с Росстатом говорят о том, что продолжительность жизни растёт, а это также может повлиять на рост числа работающих пенсионеров, — отметил Сафонов. — Кроме того, если в России вырастет численность трудовых мигрантов, тогда потребность в занятых пенсионерах резко снизится».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство труда России предложило в 2025 и 2026 годах проиндексировать пенсии для неработающих пенсионеров два раза за год. С 1 января 2024 года пенсии планируется повысить на 5,3% — до 22 772 рублей. При этом с 1 февраля 2025 года уровень выплат увеличат ещё на 4%, а с 1 апреля — ещё на 3,8%.