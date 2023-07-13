Москва, 14 июля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!.. У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует», — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин назвал непростым правовой статус ЧВК в России. По его словам, вопрос о реальной легализации должен обсуждаться на уровне Государственной думы и правительства.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 29 июня провёл в Кремле встречу с командирами ЧВК «Вагнер», включая покровителя Евгения Пригожина. Во время встречи Путин дал оценку действиям компании в рамках специальной военной операции.