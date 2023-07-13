Москва, 14 июля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Проблема правового статуса частных военных компаний в России остаётся, а этот вопрос должен обсуждаться на уровне Государственной думы, заявил президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — сказал глава государства, слова которого приводит «Коммерсант».

Кроме того, Владимир Путин озвучил свою позицию по поводу событий, происходивших в России 24 июня. Он подчеркнул, что для российского общества тогда всё было просто и очевидно.

«Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» передала Министерству обороны более 2500 тонн различных снарядов и боеприпасов. По словам военкора Александра Сладкова, только в Воронеже находились более 1100 тонн боеприпасов, что примерно равно 25 тысячам снарядов.

Незадолго до этого Министерство обороны России показало военную технику, полученную от ЧВК «Вагнер». На кадрах показано множество различного вооружения, в том числе танки, гаубицы, реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы.