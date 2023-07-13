Краснодар, 13 июля, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко 13 июля показал следователям, как совершал преступление.

Кадр из видео Сергей Денисенко

Мужчина, ранее уже признавшийся в содеянном, показал на чучеле, как стрелял в военного. Денисенко рассказал, что совершил четыре выстрела — один в спину Ржицкого и три в бок. Видео опубликовал в своём Telegram-канале Следственный комитет России.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара 13 июля избрал Денисенко меру пресечения в виде ареста до 10 сентября. На допросе он признался в содеянном, сообщив, что выполнял задание украинской разведки, однако убить именно Ржицкого он решил сам. После акции он планировал бежать в Турцию, а затем — в Швейцарию.

Как сообщало ИА Регнум, замначальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого обнаружили мёртвым утром 10 июля. Он получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время утренней пробежки. Силовики установили, что нападение совершил Денисенко, у которого при задержании в квартире в Туапсе изъяли пистолет с глушителем.