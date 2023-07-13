Краснодар, 13 июля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара, экс-командира подлодки Станислава Ржицкого, сообщили 13 июля в пресс-службе Следственного комитета.

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«Следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ходе допроса Денисенко признался в убийстве. С подозреваемым проведена проверка показаний на месте.

В июле СК возбудил уголовное дело об убийстве Ржицкого, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили в районе Береговой улицы вблизи спорткомплекса «Олимп» в Краснодаре. Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого. Вскоре в СК раскрыли личность подозреваемого — им оказался 63-летний Денисенко. При задержании у него обнаружили пистолет с глушителем.

Денисенко признался, что работал по заданию куратора из украинской разведки. Однако выбор Ржицкого в качестве жертвы оказался случайным. К преступлению он готовился с декабря прошлого года. Заранее снял дом в Туапсе, куда должен был бежать после совершения теракта. Отмечается, что у него уже были билеты в Турцию, а оттуда он планировал вылететь в Швейцарию.