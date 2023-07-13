Путин объяснил, почему солдаты ВСУ боятся садиться в западные танки
Москва, 13 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказываются использовать в ходе боёв танки западного производства. Об этом 13 июля в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что это не случайно.
«Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целю для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», ― пояснил российский лидер.
Он добавил, что это малоприятное обстоятельство, которое мешает даже их использованию.
Как сообщало ИА Регнум, с 4 июня, когда украинская армия начала контрнаступление, Вооружённые силы России уничтожили 311 украинских танков, минимум треть из которых — западные, в том числе Leopard.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины намеренно ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой.
Он напомнил, что в России назначили награду за каждый подбитый танк, поэтому теперь каждый российский военный на передовой высматривает эту боевую машину, чтобы уничтожить. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад, на мины, и подрываются, или они специально ломают его, добавил эксперт.