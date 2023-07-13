Москва, 13 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказываются использовать в ходе боёв танки западного производства. Об этом 13 июля в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что это не случайно.

«Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целю для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», ― пояснил российский лидер.

Он добавил, что это малоприятное обстоятельство, которое мешает даже их использованию.

Как сообщало ИА Регнум, с 4 июня, когда украинская армия начала контрнаступление, Вооружённые силы России уничтожили 311 украинских танков, минимум треть из которых — западные, в том числе Leopard.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины намеренно ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой.

Он напомнил, что в России назначили награду за каждый подбитый танк, поэтому теперь каждый российский военный на передовой высматривает эту боевую машину, чтобы уничтожить. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад, на мины, и подрываются, или они специально ломают его, добавил эксперт.