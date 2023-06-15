Вашингтон, 2 июля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины намеренно ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой. Об этом в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что в России назначили награду за каждый подбитый танк, поэтому теперь каждый российский военный на передовой высматривает эту боевую машину, чтобы уничтожить.

«Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад, на мины, и подрываются. Или они специально ломают его», — добавил Риттер.

Эксперт добавил, что Запад придавал технологичному танкам Leopard невероятно огромное значение и надеялся, что они изменят ход боёв, но оказалось, что российские военнослужащие их легко уничтожают.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту заявил, что современная западная техника, которую союзники предоставляют Украине, бесполезна для ВСУ, так как украинские военнослужащие не смогли добиться успехов в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что американские бронемашины Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как это и предполагалось. Российский лидер отметил, что Запад выгреб со складов всё оружие для Украины, осталось только в Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится.

Позднее, 27 июня, российский лидер сообщил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал, что часть поставленных Киеву западных танков, включая немецкие Leopard, ВСУ потеряли в ходе попыток контрнаступления. По его словам, на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень.