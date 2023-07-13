Москва, 13 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Госдума 13 июля приняла в третьем чтении закон, регулирующий перемещение физическими лицами по территории России никотинсодержащей продукции.

ИТАР-ТАСС

Как сообщается, совершеннолетний россиянин по новым нормам может перенести или перевезти не более 200 сигарет или изделий с нагреваемым табаком, не более 50 сигар или сигарилл, не более 250 граммов табака или не более 250 граммов всей указанной продукции в ассортименте. Также не запрещается перемещение до пяти единиц продукции общим объёмом до 20 миллилитров никотиновой жидкости или общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания. Закон принят для противодействия нелегальному обороту сигарет и другой продукции по аналогии с ограничениями табачной продукции.

В январе президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизов на табак и жидкости для вейпов. С 1 марта ставка акциза составила 2603 рубля за тысячу штук сигарет и папирос плюс 16% расчетной стоимости, которая будет исчисляться на основе максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук. Затем в течение 2024 года акциз вырастет до 2707 за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, а за 2025 год — до 2815 за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3825 рублей за тысячу штук.

Также депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, содержащих ароматизаторы и добавки для усиления никотиновой зависимости. Перечень определит правительство России, норму предлагается внести в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции.