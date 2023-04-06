Москва, 6 апреля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом 6 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Не допускается выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) с добавлением веществ, направленных на повышение привлекательности такой продукции (ароматизаторов и красителей), а также добавок, усиливающих никотиновую зависимость», — говорится в документе.

Уточняется, что перечень добавок определит правительство РФ. Соответствующую норму предлагается внести в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Государственная дума может 11 апреля принять закон, который полностью запретит использование вейпов несовершеннолетними. Этот запрет коснётся, помимо никотиносодержащих вейпов, частичный запрет на которые уже введён, всех подобных устройств. Также законом может быть запрещена реклама вейпов и размещение их на полках магазинов.