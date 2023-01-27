Москва, 27 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Закон об увеличении с 1 марта 2023 года акцизов на сигареты, папиросы, жидкость для нагревания табака и предназначенный для потребления путём нагревания табак подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ 27 декабря обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Продажа сигарет

По новому закону с 1 марта 2023 года ставка акциза на сигареты и папиросы будет составлять 2603 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, которая будет исчисляться на основе максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

С 1 января по 31 декабря 2024 года он вырастет до 2707 за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3678 рублей за тысячу штук, и с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — до 2815 за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3825 рублей за тысячу штук.

При этом акциз на предназначенный для потребления путём нагревания табак (табачные изделия) с марта по 31 декабря 2023 будет составлять 8669 рублей за килограмм, с 1 января по 31 декабря 2024 года — 9016 рублей за килограмм и с 1 января по 31 декабря 2025 года — 9377 рублей за килограмм.

Кроме того, ставка на жидкости для электронных систем доставки никотина с 1 марта по 31 декабря 2023 года составит 20 рублей за 1 миллилитр, с 1 января по 31 декабря 2024 года — 21 рубль за 1 миллилитр и с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — 22 рубля за 1 миллилитр.

Помимо этого, закон уточняет определение электронных систем доставки никотина, и в нём электронными системами доставки никотина признаны устройства, которые используются для преобразования жидкости для таких систем в аэрозоль (пар), который вдыхает потребитель. Также жидкостью для электронных систем доставки никотина признаётся любая жидкость, в которой содержится жидкий никотин в объёме от 0,1 мг/мл, предназначенная для электронных систем доставки никотина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства вопросам.