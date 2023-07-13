Москва, 13 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира, на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Транспортные проблемы Москвы, казалось, невозможно решить, но они решаются эффективно», — отметил президент.

Глава государства выразил надежду, что Москва будет дальше развиваться в таком же ключе.

В феврале Путин заявил, что Москва лучше справляется с трафиком, чем другие мегаполисы. По словам главы государства, ещё несколько лет назад были большие сомнения по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города. Однако за эти годы удалось реализовать целый ряд проектов, связанных с подземным метро, наземным метро и дорогами.

Глава государства в марте также заявил об успешном развитии инфраструктуры в Москве. Он отметил, что городские власти пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем.