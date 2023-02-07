Москва, 7 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Москва лучше справляется с трафиком, чем другие мегаполисы. Об этом стало известно после встречи главы российского государства с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве

«За эти годы мы <…> реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, с наземным метро, дорогами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, ещё несколько лет назад были большие сомнения по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города.

Владимир Путин «Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира»

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы рассказал о завершении строительства Большой кольцевой линии метро.