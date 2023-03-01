Москва, 1 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Власти Москвы пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем. Об этом 1 марта заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что всё это делается целенаправленно, методично и на хорошем профессиональном уровне.

Глава государства добавил, что люди не задумываются о том огромном количестве проблем, которые приходилось решать при строительстве БКЛ, а тем временем власти столицы продемонстрировали профессиональный подход по каждому сегменту работы.