Анкара, 13 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос покупки дополнительных самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос», — сказал Эрдоган журналистам.

Как отметил турецкий лидер, самолеты-амфибии очень эффективны в тушении пожаров. Они в течение нескольких минут доставляют воду из моря до места пожара, поэтому Турция рассчитывает получить ещё два-три подобных самолёта.

Эрдоган добавил, что Турция инвестировала 100 млн лир в противопожарные меры.

Российские самолеты-амфибии Бе-200 хорошо проявили себя в тушении лесных пожаров в Турции. Также российский самолёт Бе-200 в феврале прибыл в международный аэропорт Аданы для тушения пожаров, возникших после серии мощных землетрясений. В частности, в результате землетрясения на территории порта Искендерун возник крупный пожар.

Кроме того, в мае Россия и Алжир согласовали условия поставок алжирским Военно-воздушным силам четырёх самолётов-амфибий Бе-200 «Альтаир».