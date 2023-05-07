Алжир, 7 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Россия и Алжир согласовали условия поставок алжирским Военно-воздушным силам четырёх самолётов-амфибий Бе-200 «Альтаир». Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщило российское посольство в Египте.

Максим Блинов/РИА Новости Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС «Альтаир»

«ВВС Алжира опубликовали фотографии самолёта Бе-200 российского производства во время тренировки экипажа. Наша страна поставит в Алжир четыре гигантских самолёта-амфибии для борьбы с лесными пожарами», — сообщил Telegram-канал посольства.

В феврале Россия передала Турции один самолёт-амфибию Бе-200 для борьбы с очагами пожаров, возникших в результате серии землетрясений с эпицентрами в Газиантепе и Кахраманмараше на юго-востоке страны.