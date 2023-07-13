Москва, 13 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Заявления финского дипломата Яакко Илониеми о том, что в России должны произойти серьёзные политические перемены для того, чтобы восстановить отношения с Хельсинки, вызывают улыбку. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июля заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Илья Питалев/РИА Новости

«Финляндия — это страна, которая приобрела независимость благодаря доброй воле большевистской России. А второй раз — по итогам Второй мировой войны, когда мы вернули им независимость безо всяких контрибуций. И все послевоенные годы Финляндия развивалась исключительно благодаря тому, что пользовалась дешёвыми российскими энергоносителями, российский рынок был открыт для её товаров лёгкой промышленности, а российский лес шёл на финские мебельные фабрики. Но, честно говоря, товары Финляндии были никому особо не нужно, кроме России», — сказал Джабаров.

И когда финский дипломат говорит о том, что Россия должна провести какие-то политические изменения, то, как заметил Джабаров, хочется спросить: а не хочет ли Илониеми провести политические изменения в Финляндии? И вернуться к ситуации вроде той, когда президент Урхо Калева Кекконен был архитектором новых советско-финских отношений?

По словам Джабарова, к сожалению, реваншизм затаился в Финляндии на многие десятилетия, и сейчас он проявил себя с безобразной стороны. Это выразилось и в сокращении числа въезжающих в Финляндию россиян, в сложности с получением виз и так далее.

Сенатор подчеркнул, что Финляндия, вступив в НАТО, должна понимать, что у неё с Россией граница — полторы тысячи километров.

«Значит, она автоматически стала для нас потенциальным противником и в случае чего получит удар одной из первых. Мы ни в коем случае не говорим о войне. Но если она продолжит слепо развиваться в фарватере НАТО, то ничего хорошего это ей не обещает», — призвал не забывать Джабаров.

Он констатировал, что Россия не вмешивается во внутренние дела финнов, не учит их жить и не говорит, какой политический строй устанавливать.

«И, наверное, для страны с 10-миллионным населением поучать великую евразийскую страну со 150 млн не очень гоже. Сразу вспоминается басня Крылова про слона и моську», — подытожил сенатор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Илониеми, в настоящее время двусторонние отношения России и Финляндии находятся в худшем состоянии за несколько десятилетий. Дипломат винит в этом РФ.

Между тем отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и стремления вступить в НАТО. Кроме того, власти Финляндии выслали из нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.