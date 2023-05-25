Красноярск, 25 мая, 2023, 10:42 — ИА Регнум. На станции Бугач под Красноярском неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге. Об этом 25 мая сообщает Telegram-канал Shot.

Petrov Sergey/Global Look Press Железная дорога

По информации канала, ночью злоумышленники вскрыли и подожгли два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара. Там были найдены улики — перчатка, литровая бутылка с жидкостью, фрагмент оборудования шкафа.

Отмечается, что происшествие никак не повлияло на движение поездов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве задержали ранее судимого 22-летнего мужчину, которого заподозрили в поджоге оборудования на станции Московской железной дороги. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что во время переписки в Telegram согласился поджечь шкаф с оборудованием за 15 тысяч рублей. При этом деньги он так и не получил.