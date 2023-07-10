Варшава, 10 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. В Польше растёт недовольство объемом помощи беженцам с Украины, сообщил в интервью изданию WPolityce социолог Хенрик Доманьский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая часть польского общества негативно относится к благам, которые украинцы получают в Польше», — сказал социолог.

Жители Польши полагают, что государство предоставляет беженцам помощь за счёт граждан страны. Как отметил Доманьский, в стране устали от вынужденных переселенцев. Жители полагают, что правительство излишне вовлечено в этот вопрос.

На этом фоне все большую популярность приобретает партия «Конфедерация свободы и независимости», которая критически относится к украинцам и их «привилегированному положению».

По официальным данным польских властей, в настоящее время в стране находятся около 950 тысяч беженцев с Украины. Всего же в Польше проживают 2,3 миллиона граждан Украины.

Как сообщало 12 июня ИА Регнум, в Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Согласно проведённому исследованию, снижение поддержки произошло в течение пяти месяцев. Представитель Варшавского университета Роберт Станишевский отметил, что почти по всем показателям наблюдается тенденция перехода с крайне положительного отношения к поддержке украинских беженцев к сдержанному. В июне среди опрошенных 35% положительно оценили помощь Варшавы украинским беженцам, 49% высказались против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета.

Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил 12 июня, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшилось в том числе потому, что многие прибывающие в страну украинцы предпочитают говорить по-русски. По его словам, союз получает массу обращений от поляков, которые были готовы помочь украинским беженцам, но у них возникли сомнения в связи с тем, что беженцы, продолжают говорить по-русски.

Жители Польши пожаловались в начале июня на «захват» города Красныстава украинскими беженцами. Речь шла о многочисленной группе украинцев с цыганскими корнями. Местные жители рассказали, как те ведут себя в магазинах: ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, «угощаются» содержимым, а затем кладут обратно.