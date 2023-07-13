Посёлок городского типа Прогресс, Амурская область, 13 июля, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Деятельность детского сада «Золотая рыбка» приостановлена в связи с отравлением 17 воспитанников в посёлке Прогресс Амурской области. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба УФССП по региону.

Fssprus.ru Эмблема Федеральной службы судебных приставов России

За неделю энтеровирусная инфекция выявлена у 17 воспитанников детского сада. Их состояние оценивается как удовлетворительное, лечение они проходят амбулаторно. Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора выявили в детском саду нарушения санитарного законодательства. В частности, в учреждении отсутствовали необходимые чистящие средства, не было москитных сеток, требования к дезинфекции игрушек игнорировались.

Материалы дела были направлены в суд, который признал детский сад виновным в совершении административного правонарушения по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судом назначено наказание в виде приостановки деятельности дошкольного учреждения на 60 суток.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Заведующую учреждения ознакомили с документом, предупредили об ответственности. Помещения детского сада были проверены судебными приставами, после чего здание опечатали.

Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту массового отравления детей в дошкольном учреждении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей йогуртом в детских садах в городе Орске Оренбургской области. По информации следствия, из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества для детского питания произошло пищевое отравление детей в детских садах Орска.

Количество госпитализированных в медучреждения детей, которые отравились йогуртом в дошкольных учреждениях в Орске, возросло до девяти человек. Их жизни на данный момент ничего не угрожает. Всего не менее 36 воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска.