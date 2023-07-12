Вильнюс, 12 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Возможность отправки Киеву ракет большой дальности ATACMS изучает президент США Джозеф Байден. Об этом 12 июля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Журналисты пресс-пула Белого дома, сопровождающие Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе, спросили, рассматривает ли ещё американский лидер возможность отправки на Украину ракет ATACMS.

«Да, но у них уже есть аналог ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды… Мы работаем над этим», — ответил Байден.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC подтвердил, что президент Байден продолжит обсуждать тему поставки Киеву ракет большого радиуса действия с президентом Украины Владимиром Зеленским при встрече.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден заявил на встрече стран-союзниц, что страны Североатлантического альянса взяли обязательства помочь Украине выстроить мощную систему обороны на суше, в воздухе и море. По словам Байдена, конкретные долгосрочные двусторонние обязательства Запада перед Украиной в сфере безопасности предстоит выработать путем переговоров.

Страны G7 согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на это Украина обязуется провести реформы, в частности, осуществлять гражданский контроль над военнослужащими.