Москва, 12 июля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Врачи провели последнюю операцию Николаю Ефремову, сыну актёра Михаила Ефремова, сообщил 12 июля Telegram-канал 112.

«Актёру установили спицы на бедренную кость», — говорится в сообщении.

По данным источника, Николаю теперь предстоит длительная реабилитация.

При этом, отмечается, что молодой человек грубит медперсоналу и препятствует лечению. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Николай Ефремов попал в больницу после падения из окна на Пролетарском проспекте в Москве. По словам 31-летнего актёра, никто в этом инциденте не виноват, произошедшее с ним — случайность. Ефремов потерял много крови.

Сообщалось также, у актёра образовалась большая гематома в брюшной полости. Ему провели две операции: одну в связи с гематомой, другую — из-за полученных им повреждений таза и бедра. Пациенту наложили аппарат внешней фиксации.