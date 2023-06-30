При падении из окна сын Михаила Ефремова серьёзно повредил артерию

Москва, 30 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В Москве при падении из окна с третьего этажа Николай Ефремов, сын актёра Михаила Ефремова, сильно повредил артерию, сообщил 30 июня Telegram-канал «112».

Артем Геодакян/ТАСС Николай Ефремов

Ефремов, которого несколько часов назад доставили в больницу после падения из окна, потерял много крови. У него образовалась большая гематома в брюшной полости.

Ему провели две операции: одну в связи с гематомой, другую — из-за полученных им повреждений таза и бедра. Пациенту наложили аппарат внешней фиксации.

«Сейчас состояние Ефремова оценивается как крайне тяжёлое, его ввели в искусственную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил канал.

Как сообщало ИА Регнум, 31-летний актёр Николай Ефремов попал в больницу после падения из окна на Пролетарском проспекте в Москве 30 июня. Его госпитализировали в реанимационное отделение, диагностировав тяжёлую сочетанную травму.

По словам Ефремова, никто в этом инциденте не виноват, произошедшее с ним — случайность. По факту случившегося правоохранители начали проверку.

Соседи, как стало известно, рассказали о том, что Ефремов злоупотребляет алкоголем. Также, по их словам, он состоит у психиатра на учёте.