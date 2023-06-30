Москва, 30 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Сын актёра Михаила Ефремова Николай оказался в больнице после падения из окна своей квартиры. Об этом 30 июня сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео с канала: Кино-театр. ру Николай Ефремов.

Инцидент произошёл на Пролетарском проспекте в Москве.

31-летнего актёра доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него тяжёлую сочетанную травму. Пострадавшему потребовалась срочная операция.

«Сам Николай Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет», ― говорится в сообщении канала.

Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учёте у психиатра. Полиция начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, отец Николая Ефремова в июне 2020 года устроил в центре Москвы пьяное ДТП со смертельным исходом, выехав на встречную полосу Садового кольца и столкнувшись с автомобилем службы доставки, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Актёр обжаловал приговор, суд сократил срок заключения до 7,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также Ефремов выплатил 3 миллиона рублей компенсации трём потерпевшим по делу о ДТП. Артист полностью раскаялся в совершённом деянии.