Херсон, 11 июля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три британские ракеты Storm Shadow украинской армии в Херсонской области. Об этом 11 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Военный уточнил, что также за минувшие сутки удалось уничтожить десять беспилотников украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Конашенков рассказал, что российские средства ПВО перехватили пять ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200 ВСУ. Военный добавил, что также было уничтожено восемь дронов армии Украины.

До этого глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО сбили украинскую ракету. Он подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.