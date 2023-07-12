Москва, 12 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран, и у них имеются хорошие перспективы для конструктивного взаимодействия. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, сейчас крайне подходящий момент для развития отношений между двумя странами.

Песков подчеркнул, что у России и Китая хорошие перспективы для конструктивного взаимодействия, которое никогда не было и не направлено против каких-либо третьих стран, а нацелено на то, чтобы приносить дополнительную пользу народам обоих государств.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 11 июля, страны — члены НАТО заявили в декларации по итогам первого дня саммита в Вильнюсе, что углубление стратегического взаимодействия России и Китая противоречит их ценностям и интересам. При этом они также призвали китайскую сторону играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Ьезопасности ООН, осудить российскую спецоперацию на Украине и не оказывать России никакой военной поддержки.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя призывы НАТО, заявил, что отношения России и Китая выше военных союзов времён Холодной войны, так как они основываются на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон. Дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин создали модель отношений между крупными державами.

Западные страны и ранее неоднократно высказывали подозрения в том, что Китай оказывает России военную поддержку в конфликте на Украине, и предупреждали Пекин о возможных санкциях. В МИД Китая в ответ, опровергая данные о поставках, отмечали, что такого рода попытки давления на партнёрские отношения Москвы и Пекина неприемлемы.