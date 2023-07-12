Пекин, 12 июля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Власти Китая призывают Североатлантический альянс (НАТО) прекратить безосновательные обвинения в их адрес. Об этом 12 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

EPA/ТАСС Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Как указал дипломат, отношения России и Китая базируются на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон, а потому они выше военных союзов времён Холодной войны и создали модель отношений между крупными державами.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что такие отношения коренным образом отличны от государств — членов альянса, которые создают узкие группы и блоковое противостояние.

«Мы призываем НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в адрес Китая, отказаться от ошибочной концепции менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля страны — члены НАТО заявили в итоговой декларации по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе, что углубление стратегического взаимодействия России и Китая противоречит их ценностям и интересам. Также они призвали Пекин играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совбеза ООН, осудить российскую спецоперацию на Украине и не оказывать России никакой военной поддержки.

Западные страны, прежде всего США, и ранее неоднократно высказывали подозрения в том, что Китай оказывает России военную поддержку в конфликте на Украине, и предупреждали Пекин о возможных санкциях. В МИД Китая в ответ, опровергая данные о поставках, отмечали, что такого рода попытки давления на партнёрские отношения Москвы и Пекина неприемлемы.