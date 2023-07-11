Вильнюс, 11 июля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам НАТО. Об этом говорится в итоговой декларации альянса, опубликованной 11 июля по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией <…> противоречит нашим ценностям и интересам», — говорится в документе.

Итоговая декларация НАТО содержит призыв к Китаю играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, осудить спецоперацию и воздержаться от какой-либо военной поддержки России. Североатлантический альянс предостерёг Китай от поставок России летального вооружения.

Ранее западные страны, прежде всего США, неоднократно высказывали подозрения в том, что Китай оказывает России военную поддержку в конфликте на Украине, и предупреждали Пекин о возможных санкциях. В МИД Китая в ответ, опровергая данные о поставках, отмечали, что такого рода попытки давления на партнёрские отношения Москвы и Пекина неприемлемы.

Как сообщало ИА Регнум, в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля страны Североатлантического альянса назвали Россию самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона. Однако члены альянса выразили намерение сохранять открытыми каналы связи с Москвой, чтобы не допускать эскалации в отношениях.

Замруководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.

При этом в день начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво пыталась договориться с НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе, но получала в ответ лишь циничный обман и враньё.