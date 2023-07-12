Москва, 12 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Самолёт Airbus A321, следовавший из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж, сообщила 12 июля в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня около 9 часов в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», — говорится в сообщении.

На борту находились 156 пассажиров, из них 13 детей.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку в аэропорту вылета.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области. Воздушное судно приземлилось в районе деревни Чуваши в Кирово-Чепецком районе. Позже стало известно, что на борту в момент вынужденной посадки находились два человека. Обошлось без жертв, но воздушное судно получило повреждения.