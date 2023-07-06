Кирово-Чепецк, Кировская область, 6 июля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Самолёт Ан-2, на борту которого находились, предположительно, пять человек, совершил вынужденную посадку в Кировской области. Об этом сообщили 6 июля в экстренных службах.

Самолёт приземлился в районе деревни Чуваши в Кирово-Чепецком районе. К месту посадки направлены наземные группы спасателей, сообщил собеседник РИА Новости.

Источник РЕН ТВ сообщил, что на борту в момент вынужденной посадки находились два человека. Обошлось без жертв, но самолёт повреждён.

Ранее ИА Регнум сообщало о жёсткой посадке самолёта Ан-24, летевшего из Хабаровска, в аэропорту Ноглики на Сахалине. Инцидент попал на видео. Самолёт несколько раз подбросило на взлётно-посадочной полосе, пилоты смогли стабилизировать его с четвёртой попытки. Пострадавших нет.