Луганск, 12 июля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, в том числе сапёры и специалисты по диверсионно-разведывательной работе, усилили группировку ВСУ на купянском направлении, написал 12 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

The Presidential Office of Ukrain/Global Look Press

По его словам, ВСУ усиливают позиции на купянском направлении, перебрасывая туда дополнительный контингент и оружие.

«Также отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наёмников, — сообщил Марочко. — По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию».

Он уточнил, что в основном это инженерно-сапёрные подразделения, а также те, кто занимается диверсионно-разведывательной деятельностью.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Марочко рассказал об успешном продвижении российских войск на купянском направлении за последние несколько суток. На востоке Харьковской области ВС РФ освободили ряд территорий.

В Минобороны сообщили о безуспешных попытках ВСУ наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На купянском направлении российские военные нанесли удары по дислокациям ВСУ в Харьковской области и ЛНР.