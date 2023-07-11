Авдеевка, ДНР, 11 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Украинская армия провела безуспешные попытки наступления на трёх направлениях — донецком, краснолиманском и южнодонецком, сообщил 11 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В течение прошедших суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сообщил Конашенков.

На донецком направлении российские военные успешно отразили девять атак ВСУ в районах посёлков Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее села Клещеевки ДНР.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по дислокациям ВСУ в районе Спорного, посёлков Майорское и Курдюмовка, села Весёлое, городов Красногоровка и Авдеевка.

В результате этих действий российская армия уничтожила до 250 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины ВСУ, четыре автомобиля, два пикапа, самоходную артустановку Krab, гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

На краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в районах сёл Червоная Диброва и Кармазиновка в ЛНР, а также нанесли удары по украинским дислокациям в районах Червоная Диброва и села Невское в ЛНР, сёл Серебрянка и Терны в ДНР. В районе Тернов ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

На этом направлении за сутки российские войска уничтожили до 105 украинских военных, а также технику — два танка, пять боевых бронемашин, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».

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