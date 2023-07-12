Токио, 12 июля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря провела Северная Корея. Об этом 12 июля сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на миобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — сказано в сообщении.

С начала текущего года это уже 12 такой пуск, осуществлённый Северной Кореей и первый с 15 июня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предупреждение США о том, что попытка нарушения воздушного пространства Северной Кореи американскими самолётами может превратиться для них в «очень опасный полёт», сделала Ким Ё Чжон, замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына.

Кроме того, Ким Ё Чжон обрушилась с резкой критикой на власти Южной Кореи, которые выступили с опровержением факта нарушения воздушного пространства над северокорейской экономической зоной.

Северная Корея 15 июня осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. береговая охрана Японии также заявила, что Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету. Береговая охрана призвала находящиеся в регионе суда сразу связываться с властями в случае обнаружения обломков боеприпаса.