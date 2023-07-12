Токио, 12 июля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета будет находиться в полете более часа с момента запуска. Об этом 12 июля сообщил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Web.de Испытание ракеты КНДР

«Ожидается, что ракета упадет в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова. Ориентировочное время падения — 11:13 (05:13 мск)», — уточнил Ясукадзу Хамада.

Глава минобороны Японии отметил, что в ведомстве проводят анализ данных, связанных с пуском ракеты и выясняют, действительно ли эта ракета является межконтинентальной баллистической. Хамада указал, что, исходя из длительности полета, нельзя исключать вероятность её пуска по навесной траектории, что позволяет сократить дальность полёта.

О запуске ракеты японское военное ведомство проинформировало в 10:04 (04:04 мск). В Токио предполагают, что КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным минобороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. В текущем году это 12-й такой пуск и первый с 15 июня.