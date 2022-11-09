Вашингтон, 9 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс не видит смысла в создании фильма о ее жизни, поскольку для этого еще не пришло время. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из клипа на песню Ooh La La Бритни Спирс

«Я слышала о людях, которые хотят снимать фильмы о моей жизни… Чуваки, я не умерла!», — написала исполнительница. Стоит отметить, что незадолго до этого актриса Милли Бобби Браун призналась, что может исполнить роль Спирс в фильме-биографии.

Напомним, в августе 2022 года Бритни Спирс выпустила первую за шесть лет песню. Композиция под названием Hold Me Closer стала электро-поп-версией хита Элтона Джона Tiny Dancer 1972 года.