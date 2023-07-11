Москва, 11 июля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Хлопок газа произошёл на 1-й улице Текстильщиков в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным взорвалась газовая плита, никто не пострадал.

Иван Шилов ИА REGNUM

Серьёзных разрушений, как рассказали представители экстренных служб, также нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт взрыва. В квартире, в которой произошло ЧП, выбило окна.

8 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе произошёл взрыв газа. Последующего возгорания не произошло, конструкции квартиры оказались не повреждены. Также никто не пострадал.