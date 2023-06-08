Энгельс, Саратовская область, 8 июня, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В многоквартирном доме в городе Энгельсе произошёл взрыв газа. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МЧС РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в 08:02 (07:02 мск) 8 июня в квартире дома на улице Шурова Гора, 7/18, расположенной на 10-м этаже.

Уточняется, что возгорания не произошло, конструкции квартиры не повреждены, выбиты две оконные рамы, обошлось без пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая в Краснодаре в квартире на пятом этаже на улице Клинической произошёл взрыв бытового газа, в результате возник пожар. Его площадь составила 150 кв. метров, огонь ликвидировали. Было эвакуировано 56 жильцов, жертв нет, ожоги получила одна женщина.