Владикавказ, 11 июля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. На поиски трёх туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, выдвинулась усиленная группировка спасателей. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Денис Абрамов/РИА Новости

Из посёлка Нар к Бадскому ущелью в село Верхний Мизур отправились четыре спасателя. Затем они совершат пешее восхождение по северному склону перевала Комлагат.

«Со вчерашнего дня в пути к пострадавшим альпинистам находятся девять спасателей, включая врача-травматолога, Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России», ― говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время спасатели МЧС России уже на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Им остаётся преодолеть перепад в 500 м. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. С его слов, альпинисты живы, но серьёзно травмированы.

Как уточнил заместитель начальника Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Руслан Плиев, всего к поискам привлекли 17 спасателей и три единицы тезники. Туристов также ищут 20 добровольцев из альпинистского клуба.

Трое туристов сорвались со склона в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии 10 июля. Группа из шести человек двигалась по маршруту посёлок Мизур ― перевал Архонский ― посёлок Верхний Фиагдон ― Кармадон ― гора Казбек ― посёлок Чми. По данным МЧС России, туристическая группа перед подъёмом зарегистрировалась.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, потерявшихся в горах Карачаево-Черкесии. Незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы приняли решение разделиться на две группы и после этого пошли в разных направлениях. Первую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске.

Вторая группа из восьми человек долгое время не выходила на связь. Их обнаружили позднее у Софийских водопадов. Никто из туристов не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась.

Неделей ранее в горах Карачаево-Черкесии пропала группа из четырёх туристов из Москвы. Она вышла на маршрут из посёлка Архыз и 21 июня должна была завершить маршрут в селении Нижний Архыз, но с 18 июня перестала выходить на связь. На поиски отправились спасатели.