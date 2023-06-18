Черкесск, 19 июня, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Группа из четырех туристов из Москвы не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, начата поисковая операция. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия

Уточняется, что 18 июня поступило обращение от гражданина, сообщившего о том, что его дочь, зарегистрированная участница туристической группы, не выходит на связь. По данным МЧС, группа туристов из Москвы в составе четырёх человек вышла на маршрут из посёлка Архыз и 21 июня должна была завершить маршрут в селении Нижний Архыз.

На поиски туристической группы вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России. Были обследованы долина реки Дукка и озеро Семицветное. Пропавших туристов обнаружить не удалось. В связи с наступлением тёмного времени суток поисковая операция была приостановлена, она продолжится 19 июня.

По факту пропажи туристической группы проводит проверку Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МЧС Абхазии и российские пограничники ведут поиски гражданина России, прыгнувшего в реку Псоу на абхазско-российской границе. В поисках был задействован береговой катер российской пограничной службы. Гражданина России разыскивали весь день, но безрезультатно.