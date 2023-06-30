Архыз, Карачаево-Черкесия, 30 июня, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Группу из восьми туристов из Краснодарского края, потерявшихся в горах Карачаево-Черкесии, нашли спасатели. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карачаево-Черкесия

Незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек, прибывших из Краснодарского края в Карачаево-Черкесию, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы приняли решение разделиться на две группы и после этого пошли в разных направлениях. Первую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуск

Вторая группа из восьми человек долгое время не выходила на связь, на их поиски отправились четверо спасателей и две единицы техники. Поисковые работы осложнялись тем, что проводились в темное время суток, а также ухудшением погодных условий.

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили потерявшихся туристов у Софийских водопадов, откуда их забрали спасатели. Отмечается, что никто из туристов не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группа из четырех туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии. Группа вышла на маршрут из посёлка Архыз и 21 июня должна была завершить маршрут в селении Нижний Архыз. На поиски пропавших вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России.

Также сообщалось о гибели туристки из Новороссийска в горах Адыгеи от удара молнии. Она проходила в составе группы из 38 человек по однодневному маршруту. Во время похода погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, в одну из участников похода — 26-летнюю женщину — ударила молния, женщина погибла.