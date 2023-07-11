Санкт-Петербург, 11 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Канадский нападающий санкт-петербургской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик хочет стать гражданином России. Об этом 11 июля сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг в Telegram-канале.

Алексей Филиппов/РИА Новости Брендан Лайпсик

«Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину», — написал он.

Ротенберг напомнил, что в футболе подобная практика достаточно распространена и недавно гражданство России получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а «Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее».

Также главный тренер СКА отметил, что в данный момент России необходимо в наибольшей степени усиливать свой чемпионат по хоккею, в связи с чем, по его мнению, получение таким сильным игроком, как Лайпсик, гражданства покажет его желание выступать в КХЛ.

При это Ротенберг добавил, что канадец уже три года живет в России, и за это время фактически стал своим.

«Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок — Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре», — уточнил главный тренер СКА и отметил, что, возможно, и сам канадец когда-нибудь будет выступать за сборную России.

Кроме этого, он назвал это желание Лайпсика смелым и ответственным шагом и указал, что СКА будет стараться в максимальной степени помочь форварду в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев заявил, что если нидерландский форвард команды Квинси Промес захочет получить российское гражданство, то ему окажут поддержку. Он подчеркнул, что такое решение может принять только сам футболист.