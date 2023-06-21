Москва, 21 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Если нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес выразит желание получить российское гражданство, то ему будет оказана поддержка. Об этом 21 июня заявил генеральный директор клуба Олег Малышев.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

«Решение о гражданстве — это решение игрока. Команда не может заставить его это сделать. Если он примет решение, то мы окажем ему поддержку», — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошёл в июле 2020 года, футболист напал с ножом на своего двоюродного брата и нанёс ему несколько ран.

31-летний Промес играет за «Спартак» с 2021 года, ранее он выступал за клуб с 2014 по 2018 год. В 2017-м футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, а в сезоне 2021/22 выиграл кубок России.