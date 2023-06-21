В «Спартаке» пообещали помочь Промесу в получении гражданства РФ
В «Спартаке» пообещали помочь осуждённому в Нидерландах Промесу в получении гражданства РФ
Москва, 21 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Если нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес выразит желание получить российское гражданство, то ему будет оказана поддержка. Об этом 21 июня заявил генеральный директор клуба Олег Малышев.
«Решение о гражданстве — это решение игрока. Команда не может заставить его это сделать. Если он примет решение, то мы окажем ему поддержку», — приводит слова Малышева «Матч ТВ».
Как сообщало ИА Регнум, 19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошёл в июле 2020 года, футболист напал с ножом на своего двоюродного брата и нанёс ему несколько ран.
31-летний Промес играет за «Спартак» с 2021 года, ранее он выступал за клуб с 2014 по 2018 год. В 2017-м футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, а в сезоне 2021/22 выиграл кубок России.