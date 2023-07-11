Москва, 11 июля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Уроженца Пермского края подозревают в оказании финансовой помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ). Он задержан. Об этом 11 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что работника одного из российских коммерческих банков силовики задержали за государственную измену.

В ходе расследования установили, что мужчина осуществил безналичный денежный перевод на счёт кредитно-финансовой организаций Украины. Деньги предназначались для приобретения для украинской армии беспилотных авиационных систем, тепловизоров и иной техники, что расценивается как ущерб безопасности России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля в финансировании терроризма обвинили украинского предпринимателя Евгения Черняка (внесён в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года бизнесмен и другие лица организовали перечисление военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) и другим украинским вооружённым формированиям свыше 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.

Кроме того, в июне 2023 года обвиняемый приобрёл и поставил солдатам ВСУ товары, которые предназначались для ведения боевых действий, стоимостью более 90 млн рублей. Подозреваемого объявили в розыск. Позднее Росфинмониторинг внёс владельца алкогольного холдинга Global spirits Черняка в список террористов и экстремистов.

В июне жителя Пензенской области заподозрили в государственной измене из-за передачи Службе безопасности Украины (СБУ) сведений об участниках специальной военной операции и их семьях. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. По статье о госизмене ему может грозить пожизненное лишение свободы.