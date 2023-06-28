Пенза, 28 июня, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Жителя Пензенской области 1984 года рождения заподозрили в государственной измене из-за передачи Службе безопасности Украины (СБУ) сведений об участниках специальной военной операции и их семьях. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Злоумышленник посредством Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение СБУ персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении специальной военной операции, а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По статье о госизмене ему может грозить пожизненное лишение свободы. ФСБ проводит следственные и разыскные мероприятия по сбору дополнительных фактов преступлений подозреваемого.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Амурской области, родившегося во Львовской области. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, мужчина финансировал ВСУ и провёл более десяти денежных переводов для покупки украинскими военными беспилотников-камикадзе, амуниции и техники для использования против российских войск в зоне спецоперации. Благовещенский городской суд арестовал мужчину и заключил под стражу на два месяца.