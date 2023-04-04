Волгоград, 4 апреля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Волгограде сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, осквернившего Вечный огонь на Аллее Героев. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ Задержан гость города, прикуривший сигарету от Вечного огня

«Утром 2 апреля 2023 года нарядом ППС Управления МВД России по Волгограду у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя был задержан мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации ведомства, мужчина прибыл в Волгоград из другого региона. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

19 марта в пресс-службе Следственного комитета России сообщили о начале расследования после осквернения Вечного огня в Можайске. По информации источника, речь идёт о хулиганском действии подростка, бросившего огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса «Парк имени 40-летия Победы».