Мелитополь, 11 июля, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили нескольких единиц БМП Bradley в ходе атаки ВСУ на населённый пункт Работино в районе Орехова В Запорожской области. Об этом сообщил 11 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

Как уточнил Рогов, под Работино, на запорожской линии боевого соприкосновения, украинской армией было предпринято несколько волн атак. Попытка наступления была отбита российскими войсками, враг уничтожен.

«Хорошо наши ребята держали оборону, плюс качественно артиллерия «положила» все снаряды. В итоге как минимум речь идет об уничтожении нескольких единиц Bradley, танки Leopard под вопросом. О танках спор идет, потому что аэроразведка не дала точного восприятия — были уничтожены танки или БМП», — указал Рогов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Рогов рассказал о массированных обстрелах со стороны ВСУ пригородов Токмака и Васильевки в Запорожской области. По мнению Рогова, цель обстрелов — дать «наступательно-переможную картинку» перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Также Рогов подтвердил, что российские военные ликвидировали на васильевском направлении линии фронта в Запорожской области штурмовую группу украинской армии. В ночь на 10 июля российская разведка выявила у Пятихаток и Жеребянки на васильевском направлении передвижение спецгруппы ВСУ в составе порядка 30 военных, по которой было нанесено огневое поражение.