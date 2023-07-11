Мелитополь, 11 июля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Массированный обстрел пригородов Токмака и Васильевки вели украинские войска в Запорожской области. Об этом 10 июля сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Боевики ВСУ ведут массированный обстрел из тяжелых видов вооружений пригородов Токмака и Васильевки», — указал он.

По мнению Рогова, президенту Украины Владимиру Зеленскому перед саммитом НАТО в Вильнюсе «кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка». Подробности он обещал сообщить позднее.

Ранее ИА Регнум передавало, что, как уточнил Рогов, российские военные ликвидировали на васильевском направлении линии фронта в Запорожской области штурмовую группу украинской армии. Как указал политик, в ночь на 10 июля российская разведка выявила у Пятихаток и Жеребянки на васильевском направлении передвижение спецгруппы ВСУ в составе порядка 30 военных, по которой было нанесено огневое поражение.

Также Рогов рассказал, что при обстреле ВСУ села Заречного Мелитопольского района получил ранения 14-летний подросток. Он пояснил, что украинская армия заявила о поражении расположения российских войск, но на самом деле обстреляла пустующий склад, в котором находился мальчик.