Москва, 10 июля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Применение комплекса «Посейдон» будет иметь фатальные последствия для противников, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА Регнум, обсуждая публикацию издания Rebelión, автор которой предупредил о том, что даже одна ракета этого комплекса может уничтожить сразу несколько американских штатов.

Кадр из видео пресс-службы Минобороны РФ

Онуфриенко заявил, что, зная о приблизительных тактико-технических характеристиках этого комплекса, можно сказать, что его применение и для США, и для их ближайших союзников по НАТО будет фатальным.

«Мало кто задумывается о том, что примерно 80% населения и инфраструктурных объектов находятся на побережье. Все видели статую Свободы и понимают, что туда тоже можно приплыть. Мало кто задумывается и о том, что Лондон находится в устье Темзы, и, стало быть, туда тоже можно доставить ядерный боеприпас», — отметил он.

По его словам, этот новейший «Посейдон» действительно может представлять опасность, но страны НАТО стараются преуменьшить эффективность и значение этого комплекса. Однако на сегодняшний день, если называть вещи своими именами, Россия является абсолютным лидером в ядерном вооружении.

Онуфриенко подчеркнул, что и «Посейдон», и гиперзвуковые ракеты являются тем видом оружия, которого нет у оппонентов России. В силу этого они прекрасно понимают, что ядерная война будет для них фатальной. Выиграть её они точно не смогут.

«Обратите внимание, что США много лет пытаются создать гиперзвуковое оружие, апеллируя к тому, что «у русских оно есть, а у нас его нет и поэтому давайте срочно его сделаем». Но всё упирается в то, что быстро сделать не получается. Несколько лет ушло на то, чтобы научиться отстреливать эти ракеты от бомбардировщиков», — напомнил он.

Кроме того, Онуфриенко призвал не забывать, что ещё с советских времён отставание США от СССР (а потом и от России) в области стратегического оружия составляет приблизительно 20–30 лет. В лучшем случае это отставание удастся сократить.

«Наше превосходство в ракетном вооружении началось в конце 1960-х годов и сохраняется по сей день», — подытожил военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов Rebelión, «никто в здравом уме» не станет бросать вызов разнообразному ядерному арсеналу России. Кроме того, там подчеркивают, что, согласно доктрине, применение Москвой ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны. Между тем западные лидеры умалчивают об этом, специально разжигая конфликт.

По словам главкома ВМФ России, атомная подводная лодка «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение в 2023 году.

В свою очередь, специалисты уже проверили работу систем запуска макета ядерной торпеды «Посейдон», проведя серию бросковых испытаний, цели которых были достигнуты.

Предполагается, что ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой и после её взрыва вызывает цунами высотой до 500 метров, которые обрушатся на прибрежные города.