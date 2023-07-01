Санкт-Петербург, 1 июля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Жилой дом загорелся в Санкт-Петербурге на 9-й линии Васильевского острова, сообщили 1 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«На 9-й линии Васильевского острова в Петербурге утром 1 июля загорелся жилой дом №30, в котором также располагается ресторан», — сообщили в пресс-службе.

Эвакуировали 22 человека, одного из детей отвезли в медучреждение для осмотра.

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